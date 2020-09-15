【專家點評】林嘉麒：24200點是港股重要支持

美股連跌兩周，港股亦上試過250天線，又向下跌穿100天線。過去港股弱勢經常出現，惟美股不同，標普一周跌2.5%，為6月26日以來最大一周跌幅，納指跌近4.1%，是3月20日以來表現最差的一個星期，因此美股短期能否回穩是港股未來走勢的最大關鍵。自6月尾一周，恒指重上了20周周線以上後，恒指一直守於該水平以上，惟上周終告失守。當然，一個星期跌穿並不代表玩完，不過，今個星期再穿，問題就變得大。

本周市場焦點多，有三大央行議息會議，包括聯儲局、英倫銀行和日本央行，市場預料均會按兵不動，維持利率和量化寬鬆規模不變。其中，聯儲局在主席鮑威爾宣布「平均通漲率」後，市場一直期待細則內容，因此就算今個星期息率不變，投資者對於未來新指標有一定的好奇心。

另一方面，市場持續關心中美關係。華為禁令將在15日(周二)正式生效，所有使用美國技術的公司不能出售產品予華為，除非獲得當局批准。有市場預期，禁令影響或超出想像，華為產品的競爭力恐會降回到10年前水準。再者，美國商務部今次收緊對華為的出口管制，是擴大「外國直接產品規則」範圍，阻止華為通過「替代晶片生產」與「提供用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律，屬於徹底打斷所有涉及美國技術的晶片供應給華為的方式。要知道此舉行動，將會令全球供應鏈陷入混亂，全球多間科企也會受到影響。晶片供應商如南韓三星、SK Hynix、日本Sony、台灣聯發科等，大部分採用美國設計的軟件及晶片蝕刻(Etching)設備，因此他們也會受到限制影響。既然華為禁令所涉及範圍如此廣泛，短期應先觀察禁令消息一旦落實實行，屆時市場的反應會是如何。假如消息引致大市又再調整，作為散戶當然是繼續觀望。相反，大市不跌而且回穩，到時壞消息未令大市下調，那麼大市早前下跌已算是反映相關因素，短線入市風險會變得少，短期值博率會變得大得多。

過往美國總統大選前，美股均會出現一波上升行情，不過今年由於疫情影響，聯儲局貨幣政策相繼出招，歷史上的利好走勢或早已於美股出現了。今年環球機構投資者大量增持認購期權，而且今年交易所買賣基金規模首次突破7萬億美元，首8個月ETF淨吸資超過4,200億美元，按年增長57%，大關資金流入股市積極仍然，反映資金在聯儲局無限量寬的政策下變得特別進取。近日大市調整，未見避檢指標有恐慌情緒，例如兩個恐慌指數VIX及VXN升幅甚輕微，美國債息變動不大，金價亦未見新一輪資金流入等。似乎上周大市調整可先視為健康調整，未算是要錢不要貨的恐慌性拋售。恒指上星期有多日築起了底部平台，24,200點形成一個支持區，好讓恒指面對本周的餘震，相信支持力漸成。假若一旦再失守，「健康調整」就要改寫為「持續探底」了，相信股市調整還要一段時間。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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