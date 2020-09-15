【市前重點睇】道指升327點 金價向好

●美匯指數企93.05，離岸人民幣(CNH)高見6.8053，創逾1年新高，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.73，歐元見1.1866，英鎊企1.2847。金價漲至1,957美元。布油跌至39.61美元，紐油報37.34美元。道指期貨上升。

●港元強勢持續，於紐約交易時段尾市，港匯觸及7.75強方兌換保證，香港金管局沽出3.88億港元，周三(16日)香港銀行體系結餘將升至2,066.96億港元。

-花旗警告第三季收入放緩，股價急挫逾半成。

●美國10年期國債孳息率升0.65點子，報0.6723厘。

●港股ADR指數收報24,546點，跌93點或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報24,525點，跌19點，低水115點，成交13,465張。

●紐約10月期油收報每桶37.26美元，跌9美仙或0.2%；布蘭特11月期油收報每桶39.61美元，跌22美仙或0.6%。

-石油輸出國組織(OPEC)下調全球石油市場展望，預測需求疲軟且頁岩油產量復甦。

●紐約12月期金收報每安士1,963.7美元，升15.8美元或0.83%，創自8月28日以來最大單日升幅。

●歐洲央行首席經濟學家Philip Lane：利率政策或未觸及下限。

●【全球攬炒】

-法國上調經濟預測，惟全面復甦需待2022年。

-德經濟復甦放緩，料2022年始重回疫前水平。

●【全球救市】失業率歐元區最高，希臘再投入624億元紓困。

●證實了！甲骨文與字節跳動達成收購協議。

●歐盟敦促中國加大開放力度，中國官媒稱雙方同意加快速度在年底前達成投資協議。

●外媒報道，小米集團副董事長林斌將出售3.5億股公司股票，套現最多79.97億元，出售價為每股22.55至22.85港元，價格區間較周一(14日)收市價23.55港元折讓2.97%至4.25%。之後林斌將有5年禁售期。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020