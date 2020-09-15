【股民熱話】一年容易又中秋　年關難過年年過？

眨眼今日已是農曆七月廿八，距離一年一度的中秋節假尚餘半個月多啲。中國人好重視中秋節，一來中秋月亮特別圓滿，是人月團圓大日子；且一到中秋，代表年已過半，好快又迎來年尾，下一個目標，當是年關難過年年過！可今時今日香港打工仔同老闆，好多都看不透前景，對安度年關自然難以樂觀！

往年香港的中秋節月餅廣告，未食五月粽經已開始鋪天蓋地。可今年受新冠肺炎第三波疫情打擊，上周五(11日)禁聚令才放寬至4人，加上冇咗內地旅客銷路，消費市道大受影響，見到月餅廣告大不如前。大時大節市道表現如是，可以想像各行各業經營甚為艱難。

事實上，以第一期保就業計劃工資補貼計劃有16.8萬名僱主申請作推算，估計最多達2.5萬名僱主放棄申請第二期計劃，一定程度反映，唔少僱主都經已捱唔住關門大吉，又有部分僱主對安度年關打定輸數，已準備好手起刀落大裁員，甚至埋單計數結業，數以萬計打工仔或飯碗不保，你話有幾閉翳？

如此環境下，唔少股民都問，係咪應該率先清倉股票？老實講，呢個問題十分複雜。站在香港的政經濟環境和景氣，沽貨似乎是不二之選。可港股如今更反映的，是中國景氣和國際形勢，站在這個角度，過早沽貨清倉離場，又似乎未有即時迫切需要，尤其是環顧如今利率超低，全手都係現金的話，只有坐秈身家不斷貶值。

十一長假前，舊經濟股如內銀及餐飲股等股類，近日都開始落鑊試水溫炒翻轉，但筆者相信，十一概念只是短期現象，難有太突出的表現，更不能取代新經濟股的主導地位。螞蟻集團上市前，幾隻龍頭新經濟股，還是可留意在低位分注收集的機會。

東網財經專欄作者 帥哥

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