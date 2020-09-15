人民幣速遞：創逾1年新高　摩通料將進一步升值

人民幣強勢，離岸人民幣(CNH)升穿6.81關，兌美元一度升至6.8053，創2019年5月以來新高，最新報6.8103；每百港元兑87.84元人民幣。

摩根大通將年底人民幣匯率預測，由此前的6.9修正為6.85，預計人民幣升值將是中期阻力最小的路徑。至2021年中，估計人民幣將升至每美元兌6.7水平。

摩通認為，強勁的政府債券流入將持續到年底，整體背景看起來有利於中國人民銀行降低對人民幣升值的抗拒。

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