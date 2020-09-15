【專家點評】古勝：領展短線值博？

在新經濟股帶動之下，尋日港股一改過去多個交易日的弱勢，指數方面似乎有少少起色，連升兩個交易日，昨升136點收報24,640點，不過成交額再錄低於1,000億元。睇嚟後市都仲係會反覆波動，方向未見明朗。

再睇走勢，領展7月底守得住5月底的低位56.25元，其後反覆向上，已升穿10天、20天及50天線，9月2日上試100天線後無以為繼回落，昨日升逾1%收報63.6元，將再挑戰100天線。短線若配合成交升穿63.8元，可小注跟入，短線阻力70元，向下跌穿61.5元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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