套現80億！小米副董事長林斌承諾5年內不再售股
2020年09月15日 08:22
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小米副董事長林斌
小米集團(01810)公布，其副董事長、執行董事林斌自願承諾，按照給予公司的承諾函之條款，自即日起5年內，林斌及其控制的所有實體均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的公司股份，此前已作安排的不超過1.2億股B類股除外。
該1.2億股B類股將捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，而該1.2億股B類股中的6,000萬股B類股此後將被捐贈予小米基金會有限公司。該兩個機構可自由買賣該等股份將所得以作公益用途。
為避免疑義，禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Apex Star LLC(作為賣方)與高盛(亞洲)有限責任公司(作為管理人)於2020年9月15日訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股。
外媒周一(14日)報道，林斌將出售3.5億股公司股票，套現最多79.97億港元，每股作價22.55至22.85元，較周一收市價折讓2.97%至4.25%。此次出售股份約佔公司已發行B類股票的2%，佔已發行股本總數的1.5%。高盛是該交易的獨家帳簿管理人。
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