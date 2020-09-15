套現80億！小米副董事長林斌承諾5年內不再售股

該1.2億股B類股將捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，而該1.2億股B類股中的6,000萬股B類股此後將被捐贈予小米基金會有限公司。該兩個機構可自由買賣該等股份將所得以作公益用途。

為避免疑義，禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Apex Star LLC(作為賣方)與高盛(亞洲)有限責任公司(作為管理人)於2020年9月15日訂立的大宗交易協議中所出售的公司3.5億股B類股。

外媒周一(14日)報道，林斌將出售3.5億股公司股票，套現最多79.97億港元，每股作價22.55至22.85元，較周一收市價折讓2.97%至4.25%。此次出售股份約佔公司已發行B類股票的2%，佔已發行股本總數的1.5%。高盛是該交易的獨家帳簿管理人。

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