中美科技戰：美國指為TikTok工作不會因行政令而變得不合法

美國科企甲骨文(Oracle)證實，已經和TikTok母公司字節跳動達成協議，由甲骨文作為TikTok在美的「信任技術夥伴」，但這項交易尚須獲得美國政府同意。

美國政府表示，為TikTok工作不會因為美國總統特朗普的行政命令而變得不合法。該項行政命令將禁止美國人與TikTok及其中國母公司字節跳動進行交易。

外電報道，美國司法部周一(14日)表示，商務部無意將TikTok在美僱員的工資薪金定為非法，無意干涉他們的福利待遇或施加民事或刑事責任。該部門將在9月20日之前說明與TikTok及字節跳動進行哪些交易將在美國被禁止。

美國司法部在三藩市聯邦法院提交了該通知。該聯邦法院原定於周二(15日)審理有關TikTok員工要求禁止特朗普8月6日行政令的陳述，同時行政令的合法性受到質疑。根據記錄，周一晚些時候，庭審在沒有任何解釋的情況下被取消。

根據美國的說法，由於TikTok員工不必擔心自己的工作將被視為非法，因此毋須臨時限制令。

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