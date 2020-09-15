【專家點評】陳蓓敏：本地經濟股有咩好揀？

美股上周表現反覆非常，本周五將是四重結算，估計趨向淡靜，道指料見支持於27,300點，納指則見支持於11,000點關口。美國新冠病案持續上升，日增個案近4萬宗，再加上天災，西岸山火連燒近個月，毫無應變方法，嚴重影響經濟和人民健康，但華爾街表現如有保護罩，逆行自強。市場關注周內三大央行議息會議，計有美、英、日，估計按兵不動。日本方面，周三將召開臨時國會，選出首相繼任人。臨近抖音(Tik Tok)被硬性出售美國業務限期，雖然抖音已拒絕出售予微軟，甲骨文接上表示有意買美國業務。投資者觀望事態發展。

美國處處逼壓下，中國領導人與歐洲多方領導層商討中歐合作機遇，國內股市淡靜。今天中國公布8月固定投資、工業生產、零售和失業率等數據。香港恒指形態上仍呈現膠着，險守於100天線。近日在港新增個案雖曾錄得個位數字，但隨後又反彈至雙位數字，顯示經濟復通仍受阻，也正反映恒指呆呆滯滯表現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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