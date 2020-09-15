亞洲股市：日股跌近200點 韓澳股靠穩
2020年09月15日 08:38
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數低開120點或0.5%，報23,438點，其後跌幅擴大至186點或0.7%，報23,372點。
南韓首爾綜合指數高開6點或0.2%，報2,434點，最新升9點或0.3%，報2,437點。
澳股先跌後回升，最新升21點或0.3%，報6,100點。
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