中國經濟：中歐簽地理標誌協定　推進第二批產品互認

中國商務部公布，中歐地理標誌協定已於周一(14日)在北京簽署。協定包括14條和7個附錄，主要規定地理標誌保護規則和地理標誌互認清單等內容。

根據協定，納入協定的地理標誌將享受高水平保護，並可使用雙方的地理標誌官方標誌等。協定附錄共納入雙方各275個地理標誌產品，涉及酒類、茶葉、農產品、食品等。保護分兩批進行：第一批雙方互認的各100個地理標誌將於協定生效之日起開始保護；第二批各175個地理標誌將於協定生效後4年內完成相關保護程序。

接下來，中歐雙方將按照各自法律規定履行協定的生效程序，使協定盡早惠及中歐雙方企業和民眾。雙方還將按照協定的相關安排，穩步推進第二批地理標誌產品的互認，使更多中歐地理標誌得到保護。

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