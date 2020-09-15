【全球攬炒】花旗本周恢復裁員　結束履行疫情承諾

外電報道，花旗集團(Citigroup)本周將開始恢復裁員計劃，結束履行因新冠肺炎疫情而暫停裁員的承諾。花旗首席財務官Mark Mason稱，希望本季度支出保持平穩或略微上升，因持續的低利率及消費支出放緩，已令公司收入受壓。

花旗在聲明中指，「裁員哪怕只是一位同事，決定都非常困難，尤其是當今充滿挑戰的時期，我們將竭儘全力支持每位員工，包括提供申請公司其他部門崗位的機會及遣散費。」該聲明又指，裁員將影響不到1%的全球員工，由於近期進行招聘，僱員總數可能不會下降。

花旗表示，今年以來已招聘逾2.6萬人，逾1/3的新員工是在美國。截止第2季度，花旗員工總數約20.4萬。

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