【港股開市】小米挫逾4%　騰訊友邦撐市

港股開市缺乏方向，恒生指數跌18點，報24,621點；國企指數低開21點，報9,785點；科技指數升9點，報7,327點。

小米集團跌4.4%報22.5港元，是表現最差藍籌，拖低恒指45點。副董事長林斌配股套現近80億元。

其他大型科網股個別發展，騰訊升1.1%報535.5元；美團點評升0.5%報246元；阿里巴巴偏軟，低開不足0.1%報268元。

其他重磅藍籌普遍牛皮，友邦保險升1.2%撐市；中國平安升0.4%；香港交易所靠穩；建設銀行及工商銀行跌0.2%；滙豐控股跌0.5%；中國移動跌0.7%。

恒大汽車配股，股價低開11.6%報25元。公司以先舊後新方式配售1.7658億股，佔擴大後股本2%，每股作價22.65元，較前收市價折讓19.96%，集資淨額39.84億元。

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