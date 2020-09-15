A股快報：三大指數個別走　地產及金融股偏軟

內地股市升跌不一，滬綜指低開1點或0.05%，報3,277點；深成指高開10點或0.08%，至13,032點；創業板指數高開6點或0.24%，至2,578點。

板塊方面，地產、水泥及金融股跌0.1至0.2%；而有色金屬股升0.3%。

個別方面，科隆股份升停板。公司擬以1.8億元人民幣(下同)收購聚洵半導體100%，涉足集成電路芯片的研發和銷售業務。

大豪科技再漲停。公司澄清，興感半導體與華為的合作仍處於供應商資質初步審核階段，未進入批量供貨階段。

先導智能高開13%。公司披露定增預案，擬集資不逾25億元，投資於先導高端智能裝備華南總部製造基地項目等5個項目；發行價每股36.05元，寧德時代擬認購此次發行的全部股份。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020