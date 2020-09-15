中國經濟：8月社會消費品零售總額按年回復增長0.5%

中國統計局公布，8月份全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，增速比7月份加快0.8個百分點，預期升5.1%；按月增長1.02%。1至8月份，全國規模以上工業增加值按年增長0.4% ，增速實現由負轉正，預期升0.2%。

分經濟類型看，8月份國有控股企業增加值按年增長5.2%；股份制企業增長5.8%，外商及港澳台商投資企業增長5.3%；私營企業增長5.7%。分三大門類看，採礦業增加值按年增長1.6%，製造業增長6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.8%。8月份，裝備製造業和高技術製造業增加值按年分別增長10.8及7.6%，快於規模以上工業5.2及2個百分點。從產品產量看，挖掘、鏟土運輸機械、工業機器人、智能手機、集成電路、微型計算機設備產量分別增長34.1、32.5、12.1、12.1及12%。

8月份社會消費品零售總額33,571億元人民幣(下同)，按年增長0.5%，增速年內首次由負轉正，預期持平；按月增長1.25%。1至8月份，社會消費品零售總額238,029億元，除汽車以外的消費品零售額215,139億元，按年下降8.6%，降幅比1至7月份收窄1.3個百分點。

按消費類型分，8月份餐飲收入3,619億元，按年下降7%；商品零售29,951億元，增長1.5%。消費升級類商品銷售較快增長。通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品分別增長25.1、19、15.3及11.8%。網上零售持續增加。1至8月份，全國網上零售額70,326億元，按年增長9.5%，比1至7月份加快0.5個百分點；其中，實物商品網上零售額增長15.8%，比1至7月份加快0.1個百分點，佔社會消費品零售總額的比重為24.6%。

1至8月份全國固定資產投資(不含農戶)按年下降0.3%，降幅比1至7月份收窄1.3個百分點，預期跌0.4%；8月份按月增長4.18%。

分領域看，基礎設施投資按年下降0.3%，製造業投資跌8.1%，降幅分別比1至7月份收窄0.7及2.1個百分點；房地產開發投資增長4.6%，比1至7月份加快1.2個百分點。全國商品房銷售面積98,486萬平方米，按年下降3.3%，降幅比1至7月份收窄2.5個百分點；商品房銷售額96,943億元，增長1.6%，1至7月份為下降2.1%。

高技術製造業中，醫藥製造業、電子及通訊設備製造業投資分別增長18.3及7.8%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長29.7及18.2%。社會領域投資增長8.1%，其中衛生、教育投資分別增長17.7及11.8%。1至8月份，新開工項目計劃總投資按年增長12.1%，投資到位資金增長3.7%。

1至8月份，全國城鎮新增就業781萬人，與上年同期相比少增203萬人。8月份全國城鎮調查失業率為5.6%，比7月下降0.1個百分點，符合預期；其中25至59歲人口調查失業率為4.8%，比7月份下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，比7月份下降0.1個百分點。8月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.8小時，與7月份持平。

能源方面，8月份進口煤炭2,066萬噸，按月減少544萬噸，按年下降37.3%，降幅比7月擴大16.7個百分點；1至8月份進口煤炭2.2億噸，按年增長0.2%。

8月份進口原油4,748萬噸，按年增長12.6%，增速比7月回落12.4個百分點。1至8月份，進口原油3.7億噸，按年增長12.1%。8月份進口天然氣936萬噸，按年增長12.3%，7月為下降6.4%。1至8月份，進口天然氣6,507萬噸，按年增長3.3%。

至於8月份發電量7,238億千瓦時，按年增長6.8%，增速比7月加快4.9個百分點；日均發電量233.5億千瓦時，按月增加14.1億千瓦時。1至8月份，發電量47,728億千瓦時，按年增長0.3%。

統計局指出，8月份國民經濟繼續穩定恢復，「六穩」「六保」任務落實成效日益顯現。但國際環境變數較多，國內結構性矛盾凸顯，穩就業穩企業保民生壓力仍較大，經濟穩定回升基礎需加力鞏固。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，按照推動經濟高質量發展和構建「雙循環」新格局的要求，統籌好疫情防控和經濟社會發展，以深化改革激發新活力，以科技創新催生新動能，以擴大開放打造新優勢，狠抓政策落地見效，努力完成全年目標任務。

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