果粉留意！Apple發布會凌晨舉行　新iPhone唔會亮相？

蘋果公司(Apple)將於香港時間周三(16日)凌晨舉行秋季發布會，被譽為「最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤預計，考慮到產品量產出貨時間，本次發布會的新品不會有iPhone。

郭估計，iPhone 12系列的量產出貨時間最快要到10月上旬，而按照蘋果公司的產品節奏，相關發布會很可能要等到10月下旬才會舉辦。而iPad Air及Apple Watch的量產出貨時間估計最快是9月中旬。

他預計，iPhone 12系列包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G且均有兩個版本。

另外，該行相信Apple新產品發表並不會顯著推升大部分Apple供貨商的股價。不過，該行正向看待Apple與大部分供貨商的長期展望，建議投資者須注意風險，包括新產品需求、美國總統選舉、國際衝突與新冠肺炎。

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