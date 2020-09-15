港股格局：馮宏遠料科技股調整未完
2020年09月15日 10:19
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港股周二早間反覆向好，升穿24,700點。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預期，港股短期仍會維持牛皮格局，恒指暫難突破25,000點關口。投資者對疫情緩和後的投資市場審慎樂觀，資金由新經濟股流向舊經濟股。
他認為，環球科技股由9月初的高位開始回落，雖然未屆「散水」之時，但預期調整期仍會持續一段時間。不過板塊中長線仍看好，可耐心地等待調整時分段吸納個別科技股。當中，中資科技股他相對看好騰訊控股(00700)和美團點評(03690)。
至於小米集團(01810)被副董事長林斌減持而股價下挫，他指早前市場炒小米染藍和受惠華為被制裁而累升不少，趁消息回落也正常。近期有所反彈的手機設備股，亦應待調整深一點後才再決定是否買入。
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