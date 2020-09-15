港股格局：馮宏遠料科技股調整未完

港股周二早間反覆向好，升穿24,700點。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預期，港股短期仍會維持牛皮格局，恒指暫難突破25,000點關口。投資者對疫情緩和後的投資市場審慎樂觀，資金由新經濟股流向舊經濟股。

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