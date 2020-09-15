中國經濟：8月民航旅客運輸量按月回升

內地媒體報道，據中國民航網，8月份，民航運輸生產總體繼續呈現回升態勢，共完成運輸總周轉量75.4億噸公里，按年下降34.6%，較上月回升4.7個百分點；完成旅客運輸量4,553.9萬人次，按年下降25.6%，較上月回升8.5個百分點。

8月份，完成貨郵運輸量54.6萬噸，按年下降13.3%，降幅較上月擴大2.9個百分點，其中，全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22萬噸，按年增長20.1%。民航航班效益環比上月繼續提升。

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