中國經濟：外商投資企業在深圳新設或增資將獲獎勵

內地媒體報道，深圳市商務局近日發布外商投資企業新設或增資獎勵實施細則(徵求意見稿)，對在本市註冊成立的外商投資企業，將按2020年度實際使用外資金額予以不同金額獎勵。

據了解，新設獎勵項目指外資企業成立後，外方股東認繳出資於2020年度實際繳付到位的項目；增資獎勵項目指外資企業成立後，增資時新增外方股東認繳出資於2020年度實際繳付到位(要求增資前外方股東認繳出資部分已繳足)的項目。

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