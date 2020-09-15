晶片斷供首日　經銷商指華為手機拿貨困難

內媒引述華為產業鏈消息指，美國制裁華為晶片供應於9月15日生效首日，未見華為有其他應變方案，預計未來華為將從高端手機製造收窄至汽車、OLED屏驅動等產品，配以軟件、手機周邊產品等業務以彌補收入缺口。

另外，經銷商消息表示，最新華為手機拿貨困難，除非同步搭配相關如平板或耳機等產品，若從外圍拿貨，價格又會較高。

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