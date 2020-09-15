【大行觀點】美銀：本周美國議息焦點在資產購買計劃

外媒報道，今起(15至16日)一連兩日美國聯儲局進行議息會議，美銀認為，一個關鍵的不確定因素是聯儲局的資產購買計劃，需要關注其是否會透露出增加購買規模或者延長計劃實施時間的相關迹象。

該行預期，聯儲局本周四(香港時間)將宣布維持政策不變，但考慮到年底時新冠肺炎疫苗方面可能取得了有意義的進展，以及政府有望提供適度的財政支持，預計美國市場利率將在接近年底時略微上升。儘管該行認為聯儲局不會以利率水平為目標，但如果市場利率上升，聯儲局可能會購買更多的美債，以免金融環境出現收緊現象。

是次議息會議將是11月美國總統大選前最後一次會議，聯儲局將發布最新的貨幣政策決議，儘管預期維持現行的政策模式不變，但對於新的貨幣政策指引，料將有進一步的說明，勢必加深投資者對於美元低利率的預期，不利於美元走向，是引導資金流量的重要因素，故成市場焦點。

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