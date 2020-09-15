【全球經貿戰】傳騰訊選新加坡為亞洲樞紐　擬將部分業務轉移海外

消息指出，騰訊管理層一直以來都在討論將新加坡作為一個可能的區域樞紐，而地緣政治緊張局勢加速其計劃；集團亦一直在討論將包括國際遊戲發行在內的部分業務轉移到海外。

騰訊發聲明指出，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國外，集團還將在新加坡新設辦事處，以「支持在東南亞及以外地區不斷發展的業務」。該公司表示，正在招聘各種職位，包括技術和業務開發，但未有進一步提供細節。根據騰訊招聘網頁，其目前在新加坡有跨境電子商務、雲計算和電子競技等方面的數十個職位空缺。

事實上，面對美國和其他主要市場與日俱增的敵對情緒，中國的科技巨頭正在日益轉向東南亞，把該地區──擁有6.5億智能手機使用得愈來愈熟練的人口──定位為主要戰場。

美國總統特朗普已禁止美國實體自9月20日開始，與騰訊的超級應用程式(App)微信做交易，而該公司的熱門遊戲《絕地求生》手遊和《傳說對決》在印度亦被禁。

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