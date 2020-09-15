【全球經貿戰】傳騰訊選新加坡為亞洲樞紐 擬將部分業務轉移海外
2020年09月15日 10:32
東網電視更多新聞短片
騰訊控股(00700)在美國和印度市場遇挫後，外電引述消息報道，騰訊已選擇新加坡作為其進軍亞洲的立足點。
消息指出，騰訊管理層一直以來都在討論將新加坡作為一個可能的區域樞紐，而地緣政治緊張局勢加速其計劃；集團亦一直在討論將包括國際遊戲發行在內的部分業務轉移到海外。
騰訊發聲明指出，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國外，集團還將在新加坡新設辦事處，以「支持在東南亞及以外地區不斷發展的業務」。該公司表示，正在招聘各種職位，包括技術和業務開發，但未有進一步提供細節。根據騰訊招聘網頁，其目前在新加坡有跨境電子商務、雲計算和電子競技等方面的數十個職位空缺。
事實上，面對美國和其他主要市場與日俱增的敵對情緒，中國的科技巨頭正在日益轉向東南亞，把該地區──擁有6.5億智能手機使用得愈來愈熟練的人口──定位為主要戰場。
美國總統特朗普已禁止美國實體自9月20日開始，與騰訊的超級應用程式(App)微信做交易，而該公司的熱門遊戲《絕地求生》手遊和《傳說對決》在印度亦被禁。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！