股神加持！Snowflake成9月美國最亮眼科技股IPO

外媒引述上市文件顯示，自上周以來，數據存儲軟體公司Snowflake已將其IPO預估價格提高近30%。事緣股神巴菲特旗下的巴郡和客戶管理軟體公司Salesforce都同意在同步私下募集中購買其股票。

最新文件顯示，Snowflake現在預計將以每股100美元至110美元的價格上市，而9月8日的文件中，該公司預計上市價格僅介於75美元至85美元。

根據新的預估價格，Snowflake估值將在277億至305億美元之間，遠高於先前估值範圍209億美元至237億美元。

據稱，巴邵和Salesforce公司同意以IPO價格在同步私下募集中各自購買2.5億股。巴郡還同意向前執行長Bob Muglia透過次級交易購買404萬股。以新估價範圍的中值計算，巴郡在IPO後將持有Snowflake總價值6.744億美元的股權，較先前持股估值5.5億美元上升。

Snowflake為企業儲存和訪問雲端數據提供新方法，而不用仰賴與硬體綁定的資料庫。今年上半年營收自一年前同期的1.04億美元倍增至2.42億美元。

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