【全球攬炒】亞洲發展中經濟體料60年來首現萎縮　最慘烈係呢度...

亞洲開發銀行周二(15日)發布的報告稱，今年亞洲發展中經濟體將出現近60年來的首次萎縮，部分依重旅遊業的經濟體今年更面臨雙位數降幅，但該地區正在逐步擺脫新冠肺炎疫情對經濟造成的破壞，預計明年將會出現復甦。

亞開行更新預測，今年亞洲發展中經濟體的國內生產總值(GDP)將萎縮0.7%，這是自上世紀60年代初以來本地區首次出現經濟負增長。2021年，區內經濟增長率將恢復至6.8%，部分原因是該增長率是基於2020年疲弱情況計算。由於該增長率仍低於疫情前的預測，意味着經濟呈現的將是「L形」而非「V形」型復甦。預計2020年區內約3/4經濟體將出現負增長。

疫情不退將是本地區今明兩年增長前景面臨的最大下行風險。為降低該風險，區內各國政府出台了廣泛的應對政策，包括以收入支持為主的一籃子政策支援計劃，總金額高達3.6萬億美元，相當於區內GDP總額約15%。其他下行風險來自緊張的地緣政治局勢，包括美國與中國之間貿易和技術爭端升級，以及因疫情未消除而加劇的金融脆弱性。

報告指，中國是區內少數幾個成功擺脫經濟低迷的經濟體之一，預計中國今年將增長1.8%，2021年預測則由6月時原預計的增長7.4%，進一步上調至增長7.7%。印度則由於封鎖措施導致消費者和企業支出停滯不前，本財政年度第一季GDP創紀錄地萎縮23.9%，預計2020財年將收縮9%，2021財年將恢復至增長8%。

報告又預計，今年東亞經濟將增長1.3%，2021年將增長7%。除東亞地區外，預計亞洲其他發展中次區域今年將出現負增長。今年南亞經濟預測將降至萎縮6.8%，明年則增長7.1%。一些嚴重依賴貿易和旅遊業的經濟體，特別是太平洋和南亞地區的經濟體，今年將面臨兩位數的萎縮，當中旅遊勝地馬爾代夫，今年經濟由原先6月時預測的萎縮11.3%，下調至萎縮20.5%，為區內最慘；明年則有望反彈10.5%。

鑑於油價低迷和需求疲軟，今年亞洲發展中經濟體通脹率的預測值從4月份的3.2%下調至2.9%。2021年通脹率預測值進一步降至2.3%。

亞行首席經濟學家澤田康幸表示，在2020年剩餘時間裏，亞太地區的大多數經濟體將面臨經濟增長困境。新冠肺炎疫情對經濟的威脅依然嚴峻，因為第一波疫情的延長或疫情的反覆可能促使各經濟體進一步採取限制措施。要確保區內實現包容、可持續的復甦，最關鍵是採取協調一致的應對措施，政策重點要圍繞保護最脆弱群體的生命及生計，確保人們安全復工，恢復商業活動。

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