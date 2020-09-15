【網購盛行】調查：64%受訪者料香港將變為無現金城市

渣打銀行發表一項環球調查顯示，新型冠狀病毒疫情令消費者傾向無現金及謹慎消費。超過一半香港受訪者(57%)同意新冠疫情令他們對網上購物的看法更正面，但他們同時在消費時變得更審慎，並期望以新的數碼工具協助追蹤收支。

相較於親身以卡或現金付款，42%受訪者表示他們目前較喜歡在網上購物，比率高於疫情前的31%。因此，接近三分之二受訪者(64%)預期香港在未來會變為無現金城市，他們平均預測這個情況會在2032年實現。

雖然全球開始放寬封城措施，但仍有77%受訪港人表示疫情令他們在管理支出時更為小心，64%的受訪者更表示新冠疫情造成的經濟影響，令他們更願意追蹤支出狀況。受訪者對資金管理工具表現出極大興趣，73%香港居民表示正在使用或有興趣使用預算工具；73% 正在使用或有興趣使用限制銀行卡開支至指定上限的工具；而72%則表示正使用或有興趣利用信貸購物。

是次研究共分為三階段，旨在探討新冠疫情如何改變人們生活方式，以及哪些變化將繼續保留。第二階段共訪問了12,000名來自渣打12個市場的成年人，包括香港、印度、印尼、肯亞、中國內地、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、台灣、阿聯酋、英國及美國。

渣打香港個人金融業務主管王麗珠表示，調查顯示疫情令網上資金管理工具的需求上升，該行已為此做好準備。渣打一直積極把服務數碼化，以滿足客戶與日俱增的需要。該行近日亦在網上和手機平台推出了幾項新服務，協助客戶管理開支。

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