【專家點評】李偉傑：義合控股涉足海洋科技産業

框架協議主要內容，華大海洋與華大研究院通過合作設立研發項目，圍繞全球範圍內海洋生物資源及產業應用關鍵問題，高效挖掘海洋標誌性物種基因資源，加快海洋生物基因組學數據分析、海洋生物大數據庫建設、海洋生物分子育種、海洋藥物研發、海洋活性物質合成、立體農業技術發展及海產品加工等領域的深度合作，利用基因技術推動海洋科技創新與產業發展。憧憬在業務轉型，未來受惠生物科技業務價值重估，相信股價潛在升幅仍然顯著，不過在近日升勢暫時較為強勁下，亦不妨耐性等待調整接近10天線附近2.2元吸納，向上阻力位為2.8元，但假若跌穿20天線1.98元要先行減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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