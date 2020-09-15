澳洲央行：實現充分就業及通脹有進展前 不提高利率目標

澳洲央行在9月貨幣政策會議上維持基準利率不變，仍為史上最低的0.25厘。央行會議紀錄顯示，委員重申在實現充分就業及通脹方面取得進展之前，不會提高現金利率目標，但認為可能在一段時間內需要財政和貨幣支持，相信貨幣刺激措施繼續支持經濟。

委員又指，澳洲的經濟復甦可能不均衡，正在考慮如何進一步採取措施支持經濟復甦。當局隨時準備購買債券和半政府債券，以防再次出現市場失靈。又認為澳元匯率呈弱將給經濟復甦提供更多幫助。

此外，委員稱對商業貸款的需求仍然低迷，反映出經濟狀況疲軟和高度不確定性。自年初以來信貸供應也有所收緊，反映出經濟前景不確定。

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