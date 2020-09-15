【專家點評】麥嘉嘉：人幣走強 有咩受惠股可揀？
2020年09月15日 10:50
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人民幣兌美元中間價升逾百點子，美聯儲局寬鬆政策令美元偏弱，疊加中國經濟基本面持續向好，人民幣大概率穩中偏強。中國將透過人民幣國際化，減低依賴美元，並藉此強化中國的國際地位。
以美元計價的紙業股可望受惠人民幣滙價反彈，其中以玖龍紙業(02689)走勢較強。受惠本地消費需求，和再出口需求提升，玖龍紙業等造紙企業連續發出漲價函。玖紙逾8成收入來自包裝紙業務，當中7月中下旬的貨櫃箱板和塗層雙面板均價升幅為每噸250至300元人民幣，較7月初升約100至200元為高，總計5月至7月均價升900至1050元人民幣，相等於升幅為30至40%。玖紙將於9月22日公布業績。技術走勢上，近日持續守於10天線上，玖紙已由5月低位6.2元水平反彈至今逾5成，不跌穿9元續持有。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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