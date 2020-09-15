【專家點評】麥嘉嘉：人幣走強 有咩受惠股可揀？

人民幣兌美元中間價升逾百點子，美聯儲局寬鬆政策令美元偏弱，疊加中國經濟基本面持續向好，人民幣大概率穩中偏強。中國將透過人民幣國際化，減低依賴美元，並藉此強化中國的國際地位。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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