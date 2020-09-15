壹傳媒股價持續異動 投資者關注監管調查進展
2020年09月15日 10:54
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投資者高度關注監管部門對壹傳媒股價異常波動的調查進展。財金界亦已多次重申，壹傳媒股份近期持續異動純屬炒作，全無盈利或基本因素支撐，散戶盲目入市博反彈猶如「接火棒」，分分鐘損手離場，呼籲無貨投資者不要沾手。
香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險很大，加上股價波動性異常高，可以在短時間內由每股接近2元瀉至0.3元，且炒作過後交投大縮，投資者沒有理由要買。如果投資者正在持貨也要止蝕，「沒有理由揸隻蝕錢股票」。
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