【專家點評】鄧聲興：贛鋒鋰業新能源電池業務看俏

同時贛鋒鋰業與特斯拉供應協議預計到期後可能會續簽3年協議。另據外電報道，目前Tesla於上海的超級工廠第二期工程進展快速，市場憧憬在11月開始量產電動車Model Y，並有望在2021年第一季度之前交付。新能源電池的產業前景獲看好，帶動集團的鋰電業務需求增長。向上阻力位為46元，向下止蝕為36元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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