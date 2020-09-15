港股格局：陳炳強指反彈力度有限
2020年09月15日 11:02
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股近日跌至兩萬四出現反彈，但成交縮至不足千億，反映上升力度有限。由於中美關係仍為困擾大市的不明朗因素，料恒指將維持在24,000點至26,000點區間上落，兩萬四支持不容有失。
小米集團(01810)遭聯合創始人兼副董事長配股套現近80億元。陳指消息將令股價受壓，事實上，小米手機出貨量有機會受累中印關係轉差，股價現時仍處於調整格局。不過，他認為20港元邊有一定支持，建議冇貨的投資者可在此水平小注部署，博股價反彈並重上高位，若然失守，可以上升軌底部支持約18元作為止蝕位。
蘋果公司即將舉行產品發布會，手機設備股近日重拾升勢。陳炳強認為，舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量增長理想，至於瑞聲科技(02018)近年亦改變產品結構，提供更多光學產品，兩者比較均有可取之處，但當中較看好舜宇，相信股價出現突破後有勢繼續反彈。
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