港股格局：陳炳強指反彈力度有限

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股近日跌至兩萬四出現反彈，但成交縮至不足千億，反映上升力度有限。由於中美關係仍為困擾大市的不明朗因素，料恒指將維持在24,000點至26,000點區間上落，兩萬四支持不容有失。

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