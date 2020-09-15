【飯碗不保】戴爾本周起裁員 另推遠程辦公計劃

全球知名電腦商戴爾(Dell)將從本周起進行裁員，以削減成本應對新冠肺炎疫情所帶來的經濟衝擊。公司亦正在評估業務，以確保團隊適當人力，無論角色或所處領域，都最能符合客戶所需。

外電引述消息報道，戴爾首席營運總監Jeff Clarke在季度會議上向員工表示，人事精簡不限於特定團隊或部門。不過，該公司未有透露是次裁員的具體人數，而截至1月底，其於全球擁有16.5萬名員工。

同時，公司向全球員工推出遠程辦公計劃，員工經批准後可在家工作，一周在家工作1至5天都可。公司目前暫時不會對薪酬進行任何調整，但會向員工一次性發放400美元補貼以添購家中需要的辦公設備。

事實上，戴爾在新冠肺炎疫情大流行期間面臨不平衡的需求。雖然企業和消費者搶購個人電腦以便在家工作，但部分企業在主要的數據中心購買方面變得更加謹慎。

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