港股格局：羅尚沛指成交縮減不利炒作

港股上升，銀河證券業務發展董事羅尚沛預期，恒指9月可企穩100天線(約24,675點)水平，間中會有回落，料在24,800點附近上落。不過現時大市成交額縮減，後市無方向，多間公司傳出配股消息，加上愈來愈接近美國總統大選，股市將風起雲湧，投資者需謹慎入市，預料恒指支持位為24,200至24,400點。

新經濟股繼續偏軟，他認為股份累積升幅大，由於科技股龍頭「ATMXJ」合計市值非常大，再上升需要龐大的成交額推動，但現時成交額縮小，股份不易炒作。另外，市場難以預計美國新一輪制裁的名單。

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