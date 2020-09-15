遠東發展：酒店房價跌幅正收窄　料五六星級復甦期較長

不過她指出，房租按年跌三、四成，但已較年初時跌幅逐步收窄。如香港推出旅遊氣泡等措施，她相信酒店業情況會逐步好轉。集團會繼續做好酒店內的防疫工作和措施，並且會繼續申請保就業。

主席邱達昌預期，五、六星級酒店受疫情影響較大，回復期亦會較長，因為疫情之下很多人都習慣在網上視像開會，較少人乘坐飛機出差，又相信三、四星級酒店回復時間會較佳。

對於香港樓市，邱達昌指，近十年樓市升勢非常不友善，目前有約三、四萬個家庭希望置業，但能力追不上樓價升幅。然而，發展商很聰明，興建愈來愈細的單位迎合市場，加上利息極低，故對未來兩、三年樓市感到樂觀。集團會繼續在香港投地。

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