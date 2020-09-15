【高盛推介】小米急跌　留意高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團由上周四(10日)起連升3日，累計升約6.6%，當中周一(14日)升約1.3%。然而周二(15日)早段急跌，低見22.35港元。有報道引述銷售文件，指小米副董事長林斌擬出售公司3.5億股，套現78.93至79.98億元。

觀察個股認股證資金流向，可見早前資金追捧認購證，例如截至上周三(9日)的5個交易日共錄得約7,900萬元資金流入，而近期則獲資金沽出。認沽證則於周一獲小量資金轉向部署。牛熊證方面，亦見周一牛證獲資金轉向部署，錄得約570萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見周一錄得約7,700萬元資金淨買入小米。

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