【fb直播】環球股市調整浪告終？

受到新冠肺炎疫苗研發有進展帶動，隔晚美股三大指數齊齊向上，特別是納指表現更為突出，過去兩周調整浪已完？不過，本周有不少財經大事，包括今(15日)華為禁令生效，市場亦關注TikTok與甲骨文交易方案進展，加上美國聯儲局周四(17日)議息，美股接下來又會在周五(18日)「四期結算」，環球股市將大上大落？

美國科技股反彈，恒生科技指數可否跟隨做好？隨着螞蟻集團中港兩地上市進入倒數階段，該股日後勢將快速納入恒生科技指數，應趁早部署追蹤相關指數ETF？

內地8月份經濟數據好過預期，但早前有大行全面下調中港股市指數目標，滬深300指數亦被削潛在升幅，A股前景如何？投資者點部署最值博？

華夏ETF特約《投資夏一步》，逢星期二中午12:30於東網Money18 FB直播，請來華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿、艾德證券期貨投資策略總監文錦輝一齊分析大市走勢，教你用ETF及槓桿正反向產品，捕捉投資機遇。

華夏恒生科技指數ETF

華夏Direxion滬深300指數槓桿及反向系列

瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：

有關產品的重要事項，請參閱

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020