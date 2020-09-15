【瑞通推介】小米跌幅收窄　資金追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股受企業併購以及疫苗測試工作有進展消息帶動，道指隔晚收報27,993點，升327點或1.1%。

恒指周一(14日)曾高見24,750點，收報24,640點，升136點或0.5%，大市成交連續兩日不足千億元。周二(15日)早段略為低開後回穩，於24,700點以上。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出近6,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,800萬元，反映投資者預期港股將調整。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

小米集團副董事長林斌將出售3.5億股小米股份，但自願承諾5年內不再減持。該股周二早段曾挫5%至22.35元，較配售價22.55至22.85元低，其後見承接，大概於配售價水平上落，抵銷了過去3日的大部分升幅。周一分別有逾550萬和80萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股周一跑贏大市，並錄超過23億元北水淨買入。不過其沽空金額同樣冠絕港股，達26.86億元，沽空比率26.2%。該股周一曾升逾4%，高見537.5元，一舉收復10天、20天和50天線，收市升勢回順至530元關前，升2.6%。騰訊獲券商唱好，指其將加速發展SaaS業務。該股周二早段再升逾1%，上試540元，暫連升4個交易日。輪證資金流方面，周一有超過5,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾1,900萬元淨流入。

有券商指舜宇光學科技上月手機鏡頭出貨量恢復健康增長，並看好集團下半年可拓展其他手機品牌的市佔率，以緩和美國制裁華為的衝擊。適逢蘋果公司(Apple Inc.)今舉行發布會，資金趁機熱炒手機設備股。舜宇周一曾飆6.5%至126元，收升4.5%於123.7元，一舉重越20天、100天和250天線。周二早段曾再升逾1%，高位重上125元。周一有逾近720萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾30萬元淨流入。

美團點評建議公司名稱簡化為「美團」，以建立統一的品牌形象。股份周一保持於240元以上爭持，收升0.7%於244.6元，連升3個交易日。周二早段好淡爭持，247元得而復失。周一有逾4.8億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，周一分別有逾1,000萬元和逾230萬元淨流入其好倉和淡倉。

有券商報告指，A股人氣到達過熱水平，短期波動性或會上升，且美國收緊對華科技限制令中國IT行業增添不確定性。不過南方A50周一保持靠穩，高位重上16.9元，三連升並重上10天和20天線。周二早段繼續做好，觸及17元。周一有逾40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄小量資金淨流入。

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