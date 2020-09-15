【高盛推介】資金追阿里落後　部署騰訊淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(14日)升約0.8%。周二(15日)早段則低開不足0.1%後跌幅一度擴大。事實上，阿里近期屬A.T.M.X.中表現落後的股份。有報道指阿里將於周三(16日)宣布新業務。此外亦有報道指，阿里擬斥30億美元投資東南亞共乘公司Grab。

另一方面，騰訊近期表現跑贏大市，當中周一升約2.6%。周二早段繼續更突破530元水平，高見538.5元，暫時為連續第4日上升，累計至今升約6%。有券商指就社交距離措施，因此手機遊戲用戶群在上半年大幅增長。該行維持對內地遊戲開發行業的正面看法，並將騰訊列為首選，維持「跑贏大市」投資評級，目標價上調至683元。

觀察個股輪證資金流向，資金傾向在阿里表現落後部署好倉，例如周一錄得約1,900萬元資金流入，當中認購證佔約700萬元。而騰訊方面，則見資金在其表現跑贏大市時傾向部署淡倉，過去3個交易日共錄得約3,550萬元資金流入，當中認沽證佔約2,420萬元。由此可反映出資金對騰訊及阿里的取態不同。

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