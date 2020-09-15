租務實錄：比華利山別墅減租14%　呎租18.7元

大單位租金回報創歷來新低，新界洋房樓價不保之餘，租金同時失守。美聯黃國清表示，大埔比華利山別墅翠樺道單號洋房，實用面積1,606方呎，連平台花園設計，月租開價3.5萬港元，減價至3萬元租出，減幅約14.3%，呎租約18.7元。

事實上，項目5月時亦錄呎租不足20元租務成交。當時溫莎道一幢雙號洋房，實用面積2,461方呎，以每月約4.4萬元租出，呎租約17.9元。

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