星展銀行：1/5企業客戶採還息不還本　涉資400億元

星展銀行(香港)董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生稱，上半年各國實施封所措施，令貸款需求減慢，該行貸款僅錄低單位數增長，隨着補充存貨的需求增加，勢刺激貿易融資貸款增長，預期該行下半年貸款增速有所改善，全年可保持中低單位數增長，形容屬於可接受水平。

儘管內地有減息等放鬆銀根舉措，他表示，中資企業海外平台融資持續，不少透過債券市場及銀團貸款融資，但中資企業於海外收購步伐則有所放緩、規模亦減少，以及審批更趨審慎，但見對香港市場興趣未減。

該行上半年客戶存款按年下跌2.8%，他解釋，環球息口低企，香港銀行的存款利率亦處於較低水平，部分資金轉至理財產品，加上該行資金較充裕，較少透過高息存款利率搶奪存款。

銀行息差方面，他指未來息口維持低水平，無疑對銀行業務構成很大影響，拖累銀行利息收入，未來會聚焦費用相關收入，包括發債等業務。

他形容，上半年整體業務差強人意，但認為銀行業務的曙光猶在，其中大灣區業務增長增加1倍，刺激收入增長，大灣區客戶群組尤其針對龍頭企業，由於星展於區內已有業務基礎，往後再會加大資源投放。

他稱，在目前的困難環境中，中小企業務影響最大，金管局推出還息不還本等中小企紓緩措施，至今該行約有1/5企業客戶，採用相關紓緩舉措，涉資約400億元，佔貸款總額超過10%，認為企業整體信貸狀況並非太差。

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