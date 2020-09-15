【專家點評】邵志堯：善用社群商務三大優勢…

貓科動物的其中一個習性就是獨居，但是萬獸之王獅子和其他貓科類不一樣，由獨居進化成群居。獨居的北美獵豹面對跑得愈來愈快的义角羚和瞪羚沒有優勢，今天已經絕種。獅子群居用群眾前後包抄、左右夾攻或留袋口策略，令牠們活到現在。抱團取暖絕對是正確的選擇，人也是一樣是群居的動物，比獅子更厲害的是不但為餬口才分群組，更以不同類別分如嗜好、意識形態、地區、種族、宗教或年齡等等。

今天的新零售有些人便用社群商務作經營，74%消費者依賴社群做消費決策，並可以分為七個類別:

1. 點對點銷售平台(Peer to peer Sales Platform)，如eBay、Amazon、Marketplace、淘寶等，皆以社群為基礎(Community-Based)的市集或商店街，透過個別的互動與直接出售來進行交易。

2. 社群網絡銷售(Social network driven sales)，如Facebook、微信朋友圈，藉由建立社群網站或粉絲團，驅動交易的產生。

3. 團購(Group Buying)，如Groupon、拼多多，藉由提供超優惠的折扣來吸引足夠的買家進行採購。

4. 同儕推薦方式(Peer recommendations)，如Amazon、天貓這類型網站，比較強調個人化。主要是讓消費者建立自己專屬的產品網頁，並在網頁上藉由圖文分享自己的購物心得或體驗，也讓有相同偏好的網友可以在網絡上購買這些產品。

5. 由消費者主導的購物模式(User-curated Shopping)，如Lyst、Fancy、衣拍即合

這類型網站，比較強調個人化。主要是讓消費者建立自己專屬的產品網頁，並在網頁上藉由圖文分享自己的購物心得或體驗，也讓有相同偏好的網友可以在網絡上購買這些產品。

6. 參與式商務(Participatory Commerce)，如Kickstarter、京東眾籌，消費者透過評分機制(Voting)、或資金投入(Funding)或協同設計產品(Collaboratively Designing)等方式，直接參與產品製作的過程。

7. 社群購物(Social Shopping)，如 Fashism 、女神衣橱，這類型網站主要複製離線購物的體驗，它們透過讓會員加入聊天室與加入論壇的方式與其他會員互動交換想法與意見。

憑藉社群商務的三大優勢，即獲客成本低、提升消費者購物體驗和客戶忠誠度高，社群一旦經營得順暢和理想，成為生金蛋的工具是不可置疑的。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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