友邦保險推「智健康」保費回贈保障計劃

友邦保險(香港)推出「智健康」保費回贈保障計劃，結合危疾、未知嚴重傳染病及終身醫療保障，零索償可獲退還全數保費或免核保轉至終身醫療保障，保障額高達150%已繳保費。

該計劃下的「智選計劃」分兩個階段執行，第一階段以一筆過賠償方式提供涵蓋115種疾病的危疾保障，以及未知嚴重傳染病保障。當第一階段保障期滿，零索償的客戶可選擇終止保單，取回100%已繳保費，亦可選擇把已繳保費存入第二階段的「醫療保障戶口」，此階段提供的醫療保障最高可增值至150%已繳保費。

未知嚴重傳染病保障意指世界衞生組織視之為「國際關注的突發公共衞生事件」(PHEIC) 的嚴重傳染病納入保障範圍。即將來若發生類似新冠肺炎的嚴重傳染病亦可受保。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭稱，該行上年有關新冠肺炎的索償約500宗。隨着疫情緩和，加上港人對醫療保障的興趣增强，該行6月銷售較5月疫情爆發時有所好轉。

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