調查：66%香港富裕人士傾向保留物業予後代

滙豐卓越理財公布調查結果發現，亞洲人非常重視家庭觀念，受訪的中國內地、香港及新加坡富裕人士(即每年收入10萬美元或以上)，90%表示會供養父母；調查又顯示，富裕階層仍會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情况更為普遍。財富傳承方式上，香港66%富裕人士傾向保留物業予後代。

調查結果顯示，逾九成香港受訪者表示會持續供養父母，佔比分別為香港(94%)、中國內地(88%)及新加坡(84%)，比例高於全球平均水平(69%)。

在照顧父母方面的最大憂慮上，如何尋求最適切的醫療服務或應付醫療開支，尤其是如何識別和治療特定疾病，香港受訪者(61%)最為關注；新加坡(62%)受訪者，則最關心隨着父母年紀漸長，需要就他們的決定承擔更多責任；近半中國內地受訪者(49%)則表示，最憂心要為父母的決定以及安排父母的起居生活和護理事務承擔更多責任。

被問及因照顧父母所帶來的個人挑戰，包括供養父母帶來的財政壓力(46%)、管理個人壓力(43%)，以及在事業發展與照顧父母間取得平衡(39%)。

調查亦顯示，亞洲富裕人士在協助父母規劃晚年生活時仍面臨不少困難，包括確保遺產規劃具有稅務效益(38%)；能因應情況修改遺囑或信託(37%)；或了解遺囑與信託相比的利弊(38%)。

各地區對財富傳承的方式有不同的喜好。調查發現，例如大部分中國內地(56%)、香港(66%)及新加坡(73%)的富裕人士傾向保留物業予後代。相比自己出資的投資，大多數富裕受訪者對使用繼承所得的財產作投資會更為謹慎，僅41%受訪者表示會將所獲得的遺產用於規劃自己和家庭的未來。另外，大部分香港受訪者傾向繼續持有父母遺下的物業，反映本港樓價高企的現象。同時，他們也較謹慎使用繼承所得的財產作投資。

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