債券通註冊「新債易」商標獲接納　料為南向通作準備

港交所發言人稱，與業務夥伴一直致力提升債券通計劃，將適時向市場交待最新進展。

債券通已開通超過3年，至今只有「北向通」，「北水」仍未能南下交易國際債券。然而，人民銀行於7月表示，會進一步改善債券通，並推出有關新措施。債券通總經理馬俊禮(Julien Martin)早前接受《東網》專訪時表示，要先做好「北向通」，確保足夠外資流入中國，才有可能見到南向開通。由於中國內地已有優質債券，而且息率較高，內地投資者對外國債券無實際迫切需求，故亦無時間表。不過，債券通公司仍會進行相關準備工作，以便在獲批時抓住機會。

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