荃灣全．城滙9月上半月速錄13宗買賣　兩房為主

中原林恩信表示，近日荃灣區二手市場睇樓量升，區內新樓全．城滙8月底起陸續3年「辣招」期完結，9月上半月累錄13宗成交，為月內荃灣成交最活躍的屋苑，且成交集中在兩房戶，成交價介乎868萬至982萬港元。

他稱，上述成交包括8座中層D室，實用面積527方呎，大兩房間隔，叫價1,050萬元，議價後終以982萬元成交，呎價18,634元。新買家為外區投資者，是次斥資入市，預計租金回報2.5厘。原業主則於2017年8月以773萬元買入，持貨3年帳面獲利209萬元，單位升值27%。

屋苑現約有80個放盤，最平入場單位為6座低層D室，實用面積527方呎，大兩房間隔，叫價908萬元。兩房戶放盤量約20個，叫價低於1,000萬元的不足5個。

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