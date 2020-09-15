全球企業私有化成風？今年退市交易額急飆25倍

外國傳媒報道，最近市場上的億萬富翁，例如日本軟銀創辦人孫正義與法國傳媒大亨Patrick Drahi都考慮將企業私有化，藉此迴避市場動盪及股東。

數據顯示，今年來企業宣布私有化的交易達到260億美元(約2,028億港元)，按年增長25倍。許多企業創辦人把握大市飆升的時機，透過便宜的融資成本及低迷的股價表現，推動公司退市。

瑞銀的歐非中東私募市場主管Isabelle Toledano-Koutsouris表示，過去幾年維持私有化而不願上市的企業有增加迹象，而上市公司走向私有化更成為新趨勢，尤其是疫情期間市場劇烈波動，致使企業私有化的現象正持續發生。

其中，近日成為市場熱話的私有化案例便是軟銀集團，據媒體引述消息人士指出，軟銀正重新考慮私有化，主因是軟銀市值與其資產淨值出現大幅折讓。無獨有偶，Altice創辦人Patrick Drahi上周五(11日)以30億美元收購Altice Europe剩餘股票，並將法國電訊Altice私有化。兩周前，德國Rocket Internet SE也宣布退市，金主Samwer兄弟表示，上市不再是籌集資金的最佳渠道，藉由私募基金也能獲取未來成長所需的資金。

上述趨勢也在亞洲出現，印度富翁Anil Agarwal於5月時表示，將買斷其所擁有的Vedanta剩餘股票；香港的會德豐也被私有化，老牌利豐也被馮氏家族買斷。

Toledano-Koutsouris表示，如果企業股價持續低迷，讓公司退市是合理的選項，且私有化可以讓企業在執行目標方面更有彈性。

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