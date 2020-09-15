【飯碗不保】萬豪全球度假公司將裁員3300人

外國傳媒報道，位於美國的萬豪全球度假公司(Marriott Vacations Worldwide)表示，受疫情衝擊，將裁員3,300人。

公司行政總裁Steve Weisz表示，在下月初前會通知安排，有些人會縮減工時，有些會返回工作崗位，一部分人會繼續放無薪假，其他就在裁員之列，預期大部分裁撤到職務會在11月中旬生效，有些可能晚一些。

公司指出，裁員將會產生2,500萬至3,000萬美元開支。

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