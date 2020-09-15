【飯碗不保】英國今年恐流失百萬個工作
2020年09月15日 14:06
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外國傳媒報道，英國就業研究所(IES)發表報告預測，該國7至9月一季恐流失45萬個工作機會，若糟糕狀況持續，可能會有69萬人「飯碗不保」。報告又預測，10至12月的第4季，可能再減20萬個工作機會。
另邊廂，IES根據破產管理局(Insolvency Service)預測，英國今年可能總共流失超過100萬個工作機會。
數據顯示，今年以來英國已流失大約24萬個工作機會，數字較上述預測為少，是因當地推出「保就業」計劃，不少分析擔心，隨着「保就業」計劃結束，失業數字將急飆。
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