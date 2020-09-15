【飯碗不保】英國今年恐流失百萬個工作

外國傳媒報道，英國就業研究所(IES)發表報告預測，該國7至9月一季恐流失45萬個工作機會，若糟糕狀況持續，可能會有69萬人「飯碗不保」。報告又預測，10至12月的第4季，可能再減20萬個工作機會。

另邊廂，IES根據破產管理局(Insolvency Service)預測，英國今年可能總共流失超過100萬個工作機會。

數據顯示，今年以來英國已流失大約24萬個工作機會，數字較上述預測為少，是因當地推出「保就業」計劃，不少分析擔心，隨着「保就業」計劃結束，失業數字將急飆。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020