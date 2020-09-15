80後傳奇！她1年內身家由350億插至0 現自稱有精神問題

外國傳媒報道，美國法官已批准對現年約36歲的Theranos創辦人Elizabeth Holmes作精神檢查，作為她犯罪是受心理狀況影響的證據。她因初創公司涉嫌詐騙而被控12項罪名(下文回顧)，但表示要證明自己有精神問題。

現時法官裁定，美國聯邦檢察官可在兩天內，對Holmes作14小時的精神測驗和檢查。根據法院文件，她於去年12月通知檢察官，指有意「提出專家證據，證明被告有精神疾病或缺陷或任何其他精神狀況，造成犯罪」。

兩名美國政府專家──法醫神經心理學家Daniel A. Martell和三藩市加大精神病學教授Renee Binder，會在14小時作檢查。

【1年內身家由350億插至0】

如果你1年間由350億港元身家跌至零，甚至跌凸，會有何感覺？上述的「80後」Elizabeth Holmes就是例子。

她曾創立了初創企業血液檢測公司Theranos，於2015年首次獲得融資。回顧2003年，當時19歲的Holmes從美國著名學府史丹福大學輟學後，創辦了Theranos，2014年估值一度達90億美元，由於Holmes擁有50%股權，曾坐擁45億美元(約350億港元)身家，被稱為「女版喬布斯」。然而，她於2016年6月，身家由350億元直接降至「零」！

原因是Theranos身陷「造假」醜聞，受數家美國聯邦及州份機構調查。據當時法院文件顯示，該公司被控虛報其血液檢測技術的精確度和質量，從而危害客戶健康。因此，《福布斯》一度表示，Holmes的股權實質上已一文不值，身家由有到無時隔僅1年。

回顧Theranos當初之所以引起投資者關注，是因其血檢技術能實現微型化、無痛、無創傷，也不需要到醫院，4小時能做240多種檢驗。不過，Theranos的技術不斷受到質疑，收到了許多醫生、護士的投訴電話和郵件，最終陷入「造假」醜聞。

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