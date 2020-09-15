【全球攬炒】每10位美國人 有3人須「食老本」維持生計

外國傳媒報道，美國民眾正動用「棺材本」來維持生計。

根據美國個人理財網站FinanceBuzz上月公布的調查顯示，每10個美國人當中，就有近3人因疫情帶來的經濟衝擊而減少儲蓄，或完全停止為退休儲蓄。此外，很大部分民眾動用「自身存款」度日。

理財網站MagnifyMoney5月的報告也顯示，過去60天，約3成擁有退休帳戶的人要提取存款，平均提取6,757美元(約5.2萬港元)。

晨星公司個人理財總監Christine Benz指出，提取「退休存款」凸顯美國經濟「K形」，即有錢人在疫情中相對未受影響，底層的人則遭遇不成比例的收入損失，且必須動用各種存款來支付基本開支。

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