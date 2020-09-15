以史為鑑！只要惡性通脹來臨　全球恐即時陷戰爭邊緣？

全球央行為了應對疫情而巨量放水，絕對有後果！雖然目前通脹依然低企，但相信只是因民眾被抑壓消費所致。一旦各地陸續解封，民眾相繼出現報復式消費的話，可能會激發惡性通脹。回看歷史，結局絕不兒戲！

要數惡性通脹案例之一，是1918年至1924年間的德國，由於背負巨額戰爭賠款，最終因大量印錢而「出事」。於1921年，當時的德國貨幣馬克大幅貶值了75%，通脹加速上升，民眾擔心通脹侵蝕購買力，繼而大肆到商店瘋狂搶購，商品被一掃而空。到了1922年6月，由於涉及第一次世界大戰的賠款和解破滅，馬克崩潰，引爆了銀行擠提潮，1922年9月德國陷入超級通脹惡性循環，當年馬克最大面值的鈔票達到5萬元，1年後變成100萬億元，馬克兌美元匯價曾達4.2萬億馬克兌每美元，結果紙幣變成「牆紙」。

於1922年7月至1923年11月期間，由於德國物價狂飆38.7億倍，通脹達百分之360億！一杯咖啡在「落單」時要5,000馬克，更驚的是，飲完後可能已升到7,000馬克一杯；有人用手推車載滿馬克銀紙去超市換食物，結果是「手推車」被偷，「銀紙」被棄在原地！足見當時「銀紙變廢紙」的慘況。到了冬天，民眾甚至會將「整疊銀紙」當柴燒。在1923年10月底惡性通脹危機結束前，德國的貨幣存量只夠買1條一公斤的麥包。

為了解決危機，德國先後採行了5大政策，包括重整賠款、發行新貨幣「地租馬克」和「帝國馬克」、對可印製的鈔票設下限制、終結債務貨幣化(即印錢「債冚債」)，以及縮減預算赤字。這「閂水喉」措施除了讓德國人民受盡苦楚外，也促使民粹主義崛起，埋下第二次世界大戰伏筆。

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